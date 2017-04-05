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    Следствие рассматривает версию о наличии сообщника у Джалилова

    Тема:

    Теракт в метро Санкт-Петербурга (77)

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    По данным источника в правоохранительных органах РФ, на данный момент активно прорабатывается версия о том, что подозреваемый в подрыве действовал не один.
    Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
    Ruslan SHAMUKOV / AFP

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Следствие не исключает наличие сообщников у террориста, взорвавшего бомбу в метро Санкт-Петербурга,сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

    Ситуация у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Взрыв в питерском метро: спланированный акт устрашения

    В понедельник, 3 апреля, около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.

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    "Сейчас активно прорабатывается версия о том, что подозреваемый в подрыве действовал не один. Кто-то мог поставлять ему элементы для взрывчатки, обеспечить её провоз, обеспечить ему место для работы над ней, а также организовать сам план теракта", — отметил собеседник агентства.

    Он уточнил, что на данный момент это лишь одна из рабочих версий. Однако, правоохранители активно прорабатывают данный вариант.

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    СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По данным российского СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии, гражданин РФ Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. Именно он, по данным следствия, сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда. 

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