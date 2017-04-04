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    Россия

    Неизвестные расстреляли двух полицейских в Астрахани

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    Правоохранители сообщают, что в розыск объявлена "Газель", в которой могут находиться четверо подозреваемых. Убитые сотрудники полиции имели звания лейтенант и старший лейтенант.
    Автомобиль российской полиции. Архивное фото
    RIA News Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина, Иван Капустин. Неизвестные расстреляли двух полицейских в Астрахани, которые приехали на оформление ДТП, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.

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    "Сотрудники полиции приехали на оформление ДТП. Во время оформления их расстреляли, предположительно, из огнестрельного оружия, двое сотрудников полиции скончались", — пояснили в УМВД по области.

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    Сообщается, что в розыск объявлена "Газель", где могут находиться четверо подозреваемых. Убитые сотрудники полиции имели звания лейтенант и старший лейтенант. У одного из них остались двое детей.

    В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным, в результате взрыва погибли 11 человек, еще 45 были ранены. 

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