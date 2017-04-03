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    Россия

    Песков назвал клеветой информацию о вторжении РФ во внутреннюю политику США

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (336)

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    По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, когда в России слышат о том, что Российская Федерация могла быть вовлечена во внутренние отношения США, это клевета, "этому нет абсолютно никаких доказательств".
    Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал клеветой сообщения о имевшем место вторжении России во внутреннюю политику США.

    Шляпа с надписью Крым. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Крым - фантомная боль украинцев. Материал на основе опроса

    В ходе интервью, показанного в воскресном эфире телеканала АВС, ведущий спросил Пескова, опасается ли он того, что бывший советник президента США Майкл Флинн может рассказать американскому конгрессу по поводу России.

    "Нет", — ответил Песков. По его словам, "когда мы слышим, что Россия могла быть вовлечена во внутренние отношения США, это клевета".

    "Этому нет абсолютно никаких доказательств", — сказал Песков.

    Флинн ушел в отставку, после того как в прессе появились предположения о том, что генерал дезинформировал вице-президента США Майка Пенса и других представителей администрации о своем общении с российским послом Сергеем Кисляком.

    Американские спецслужбы неоднократно через СМИ обвиняли президента США Дональда Трампа в том, что тот пользуется поддержкой России на выборах и что он выиграл их благодаря "российскому вмешательству", но доказательств не предоставили. Трамп категорически опровергал эти обвинения. В Москве также отрицали обвинения во вмешательстве и называли подобные утверждения безосновательными.

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    В Москве категорически отрицали обвинения во вмешательстве и называли подобные утверждения безосновательными.

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