Песков назвал клеветой информацию о вторжении РФ во внутреннюю политику США

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал клеветой сообщения о имевшем место вторжении России во внутреннюю политику США.

В ходе интервью, показанного в воскресном эфире телеканала АВС, ведущий спросил Пескова, опасается ли он того, что бывший советник президента США Майкл Флинн может рассказать американскому конгрессу по поводу России.

"Нет", — ответил Песков. По его словам, "когда мы слышим, что Россия могла быть вовлечена во внутренние отношения США, это клевета".

"Этому нет абсолютно никаких доказательств", — сказал Песков.

Флинн ушел в отставку, после того как в прессе появились предположения о том, что генерал дезинформировал вице-президента США Майка Пенса и других представителей администрации о своем общении с российским послом Сергеем Кисляком.

Американские спецслужбы неоднократно через СМИ обвиняли президента США Дональда Трампа в том, что тот пользуется поддержкой России на выборах и что он выиграл их благодаря "российскому вмешательству", но доказательств не предоставили. Трамп категорически опровергал эти обвинения. В Москве также отрицали обвинения во вмешательстве и называли подобные утверждения безосновательными.

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В Москве категорически отрицали обвинения во вмешательстве и называли подобные утверждения безосновательными.