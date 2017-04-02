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    В центре Москвы полиция задержала 29 человек - МВД РФ

    (обновлено: )11720
    Согласно информации на сайте МВД, задержанных доставляют в территориальные подразделения полиции для составления протоколов об административных правонарушениях.
    Полиция России
    RIA News Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В воскресенье на Тверской улице в Москве правоохранители задержали 29 человек за нарушение общественного порядка. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.

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    "За нарушения общественного порядка сотрудниками полиции на Тверской улице в районе Триумфальной площади были задержаны 29 человек", — говорится в сообщении.

    В настоящее время их доставляют в территориальные подразделения полиции для составления протоколов об административных правонарушениях.

    Ранее в соцсетях распространялись призывы к участию в несанкционированных митингах 2 апреля в Москве и регионах. Следствие уже устанавливает лиц, разместивших в интернете призывы к массовым беспорядкам, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 212 УК РФ (призыв к массовым беспорядкам).

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