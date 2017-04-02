В центре Москвы полиция задержала 29 человек - МВД РФ

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В воскресенье на Тверской улице в Москве правоохранители задержали 29 человек за нарушение общественного порядка. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.

"За нарушения общественного порядка сотрудниками полиции на Тверской улице в районе Триумфальной площади были задержаны 29 человек", — говорится в сообщении.

В настоящее время их доставляют в территориальные подразделения полиции для составления протоколов об административных правонарушениях.

Ранее в соцсетях распространялись призывы к участию в несанкционированных митингах 2 апреля в Москве и регионах. Следствие уже устанавливает лиц, разместивших в интернете призывы к массовым беспорядкам, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 212 УК РФ (призыв к массовым беспорядкам).