В Москве полиция усилила меры безопасности из-за возможного митинга

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В воскресенье, 2 апреля, полициейские задержали двух человек на Манежной площади в Москве.

Как передает корреспондент РИА Новости, один из задержанных на вид старшего школьного возраста. Он показывал содержимое сумки полицейским, было видно, что это учебники 8 класса школы.

Ранее в соцсетях распространялись призывы к участию в несанкционированных митингах 2 апреля в Москве и регионах. Следствие уже устанавливает лиц, разместивших в интернете призывы к массовым беспорядкам, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 212 УК РФ (призыв к массовым беспорядкам).

Обстановка на Манежной площади в настоящий момент спокойная. Массовых групп людей, кроме тех, для кого проводятся экскурсии, не наблюдается. По периметру Манежной площади выставлено ограждение. Территорию площади патрулируют несколько нарядов полиции и сотрудников Росгвардии.

Напомним, в Минске суд приговорил к 15 суткам ареста гражданина Украины Руслана Терещенко, которого задержали за участие в демонстрациях 25 марта.