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    Россия

    В Москве полиция усилила меры безопасности из-за возможного митинга

    (обновлено: )15
    По данным СМИ, сейчас по периметру Манежной площади выставлено ограждение. Территорию площади патрулируют несколько нарядов полиции и сотрудников Росгвардии.
    Полицейский на улице Москвы. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В воскресенье, 2 апреля, полициейские задержали двух человек на Манежной площади в Москве.

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    Как передает корреспондент РИА Новости, один из задержанных на вид старшего школьного возраста. Он показывал содержимое сумки полицейским, было видно, что это учебники 8 класса школы.

    Ранее в соцсетях распространялись призывы к участию в несанкционированных митингах 2 апреля в Москве и регионах. Следствие уже устанавливает лиц, разместивших в интернете призывы к массовым беспорядкам, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 212 УК РФ (призыв к массовым беспорядкам).

    Обстановка на Манежной площади в настоящий момент спокойная. Массовых групп людей, кроме тех, для кого проводятся экскурсии, не наблюдается. По периметру Манежной площади выставлено ограждение. Территорию площади патрулируют несколько нарядов полиции и сотрудников Росгвардии.

    Напомним, в Минске суд приговорил к 15 суткам ареста гражданина Украины Руслана Терещенко, которого задержали за участие в демонстрациях 25 марта.

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