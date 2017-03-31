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    Россия

    Робот Fedor будет первым "пилотом" космического корабля "Федерация"

    (обновлено: )8030
    Беспилотный пуск и автономный полет нового корабля состоится в 2021 году. Им будет управлять робот, который может работать без скафандра, жить не только в пилотируемом корабле, но даже снаружи.
    Робот Fedor
    wikipedia

    КИЕВ, 31 мар – РИА Новости Украина. Генконструктор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим системам и комплексам Евгений Микрин сообщил, что первый полет нового российского космического корабля "Федерация" будет беспилотным, полетит робот Fedor.

    "Беспилотный пуск и автономный полет нашего нового корабля состоится в 2021 году. Но хотел бы оговориться — беспилотным он будет условно, так как планируется, и все решения уже приняты, первым пилотом будет робот Fedor", — сказал Микрин.

    О планируемой отправке робота Fedor в космос ранее говорил вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий в правительстве космическую тематику.

    По его словам, "эта штука может работать без скафандра, жить не только в пилотируемом корабле, но даже снаружи".

    Как сообщалось ранее, муниципалитет Дубая представил модель робота-спасателя, который обеспечит безопасность на пляжах города-эмирата.

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