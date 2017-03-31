Робот Fedor будет первым "пилотом" космического корабля "Федерация"

КИЕВ, 31 мар – РИА Новости Украина. Генконструктор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим системам и комплексам Евгений Микрин сообщил, что первый полет нового российского космического корабля "Федерация" будет беспилотным, полетит робот Fedor.

"Беспилотный пуск и автономный полет нашего нового корабля состоится в 2021 году. Но хотел бы оговориться — беспилотным он будет условно, так как планируется, и все решения уже приняты, первым пилотом будет робот Fedor", — сказал Микрин.

О планируемой отправке робота Fedor в космос ранее говорил вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий в правительстве космическую тематику.

По его словам, "эта штука может работать без скафандра, жить не только в пилотируемом корабле, но даже снаружи".

Как сообщалось ранее, муниципалитет Дубая представил модель робота-спасателя, который обеспечит безопасность на пляжах города-эмирата.