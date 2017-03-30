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    В МИД РФ назвали насильственную украинизацию "языковым геноцидом"

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    Языковая зачистка. Табу на русский (71)

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    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что в Украине на государственном уровне вводится языковой геноцид.
    Здание МИД РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Москва считает линию Киева на тотальный отказ от русского языка и насильственную украинизацию языковым геноцидом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Народный депутат Юрий Павленко. Архивное фото
    УНИАН
    Юрий Павленко: запрет русского языка в Раде направлен против Украины

    "Я хотела бы прокомментировать намерения Киева по законодательному закреплению насильственной украинизации всех сфер жизни на Украине… Официальные власти продолжают линию на тотальную дерусификацию и насильственную украинизацию страны. Вслед за абсолютно одиозными законами, которые лишили русскоязычное население в Украине права на получение объективной информации на родном для них языке киевские власти намерены фактически легализовать запрет и на сам русский язык", — сказала Захарова на брифинге в Москве.

    "По сути, в стране на государственном уровне вводится языковой геноцид", — подчеркнула дипломат.

    По ее словам, "в Верховную Раду Украины был внесен законопроект о государственном языке, который предусматривает обязательное использование украинского языка во всех без исключения областях повседневной жизни". Попытки установления в стране официального многоязычия приравнивается к покушению на свержение государственного строя и подпадают под уголовную ответственность, добавила Захарова.

    "Одобрение подобных документов означает фактическую легализацию насильственной украинизации страны, узаконенную борьбу не только с русским языком и культурой, но и с языками иных этнических групп, проживающих в Украине. Такое законодательное творчество является не чем иным, как инструментом ограничения прав и борьбы с инакомыслием", — заключила дипломат.

    Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что российские спецслужбы лоббируют в Украине законопроекты о статусе русского языка.

    Напомним, в  Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается исключить из закона норму о праве выступления в парламенте на любом языке, кроме украинского. Инициатором документа выступил спикер Андрей Парубий.

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