В МИД РФ назвали насильственную украинизацию "языковым геноцидом"

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Москва считает линию Киева на тотальный отказ от русского языка и насильственную украинизацию языковым геноцидом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я хотела бы прокомментировать намерения Киева по законодательному закреплению насильственной украинизации всех сфер жизни на Украине… Официальные власти продолжают линию на тотальную дерусификацию и насильственную украинизацию страны. Вслед за абсолютно одиозными законами, которые лишили русскоязычное население в Украине права на получение объективной информации на родном для них языке киевские власти намерены фактически легализовать запрет и на сам русский язык", — сказала Захарова на брифинге в Москве.

"По сути, в стране на государственном уровне вводится языковой геноцид", — подчеркнула дипломат.

По ее словам, "в Верховную Раду Украины был внесен законопроект о государственном языке, который предусматривает обязательное использование украинского языка во всех без исключения областях повседневной жизни". Попытки установления в стране официального многоязычия приравнивается к покушению на свержение государственного строя и подпадают под уголовную ответственность, добавила Захарова.

"Одобрение подобных документов означает фактическую легализацию насильственной украинизации страны, узаконенную борьбу не только с русским языком и культурой, но и с языками иных этнических групп, проживающих в Украине. Такое законодательное творчество является не чем иным, как инструментом ограничения прав и борьбы с инакомыслием", — заключила дипломат.

Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что российские спецслужбы лоббируют в Украине законопроекты о статусе русского языка.

Напомним, в Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается исключить из закона норму о праве выступления в парламенте на любом языке, кроме украинского. Инициатором документа выступил спикер Андрей Парубий.

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