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    Захарова: кто имеет больше влияния в Украине - Порошенко или радикалы?

    Тема:

    Обстрел консульства Польши в Луцке (25)

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    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "любое заигрывание, любая игра с националистами по любому вопросу, по любой теме приведет к самым страшным результатам".
    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости. Президент Петр Порошенко на протяжении долгого времени заигрывал с радикалами, и в сегодняшних условиях не понятно, кто из них имеет больше влияния в Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Обстреляное генконсульство Польши в Луцке
    УНИАН
    Обстрел консульства Польши в Луцке: все подробности инцидента

    "К сожалению, заигрывание и какая-то попытка все время идти на поводу у радикалов, то, что демонстрировал президент Украины, привело к сегодняшним результатам. Вопрос открыт: имеет ли влияние президент Украины на то, что происходит у него в стране? Кто диктует кому волю? Закон, власть, представители государства, либо радикалы и националисты, незаконные вооруженные формирования, кто сейчас олицетворяет власть в Украине?" — заявила Захарова в эфире передачи "60 минут" телеканала "Россия-1".

    По ее словам, и МИД РФ, и другие представители России говорили о том, что "любое заигрывание, любая игра с националистами по любому вопросу, по любой теме приведет к самым страшным результатам, а результаты будут такими, и сейчас мы их видим".

    "Националистическое животное, которое почувствовало кровь, и, мне кажется, вдоволь ей напилась за эти годы, стало абсолютно неуправляемым", — добавила дипломат.

    Она также прокомментировала обстрел генконсульства Польши в Луцке, сказав, что "грандиозный международный скандал продолжается в Украине уже несколько лет, то, что мы видим в отношении дипломатической миссии зарубежного государства — это, к сожалению, логичное звено вот этой страшной цепи беззакония и заигрывания с националистами, радикалами, людьми, которые полностью выпали из правового поля".

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    В ночь на среду неизвестные обстреляли здание консульства Польши в Луцке. В польском МИДе заявили, что вызвали украинского посла Андрея Дещицу. В связи с инцидентом все консульства Польши в Украине в среду приостановили работу. В СБУ заявили, что основной версией обстрела консульства Польши в Луцке является теракт

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