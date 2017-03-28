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    "Ситибанк" не планирует уходить с украинского рынка

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (199)

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    "Ситибанк", который входит в тридцатку крупнейших банков Российской Федерации, не планирует уходить из Украины и продавать украинскую "дочку".
    Логотип citibank
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. "Ситибанк" не планирует следовать примеру "Сбербанка", продавшего украинскую "дочку", и уходить из Украины, сообщили РИА Новости в банке.

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    "Подтверждаем, что Citi не планирует уходить из Украины", — сообщили в пресс-службе. "Ситибанк" входит в тридцатку крупнейших банков РФ.

    Ранее глава второго по активам российского банка ВТБ Андрей Костин сообщил, что ВТБ хочет провести реально хорошую сделку по своей "дочке" в Украине, к концу года определится, продавать ли дочерний банк или продолжить сокращать его бизнес.

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    Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, которое президент Украины Петр Порошенко ввел в действие своим указом, с 16 марта сроком на один год вводятся санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

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