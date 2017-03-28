"Ситибанк" не планирует уходить с украинского рынка

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. "Ситибанк" не планирует следовать примеру "Сбербанка", продавшего украинскую "дочку", и уходить из Украины, сообщили РИА Новости в банке.

"Подтверждаем, что Citi не планирует уходить из Украины", — сообщили в пресс-службе. "Ситибанк" входит в тридцатку крупнейших банков РФ.

Ранее глава второго по активам российского банка ВТБ Андрей Костин сообщил, что ВТБ хочет провести реально хорошую сделку по своей "дочке" в Украине, к концу года определится, продавать ли дочерний банк или продолжить сокращать его бизнес.

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Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, которое президент Украины Петр Порошенко ввел в действие своим указом, с 16 марта сроком на один год вводятся санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.