Группа российского бизнесмена открестилась от покупки "Сбербанка" в Украине

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Группа "Сафмар" (управляет активами семьи Гуцериевых-Шишхановых) и "Бинбанк" не имеют отношения к покупке украинской "дочки" "Сбербанка", сделка является личной инвестицией Саида Гуцериева, прокомментировал РИА Новости начальник департамента информационной политики и стратегических коммуникаций группы "Сафмар" Сергей Ключенков.

"Сбербанк" в понедельник сообщил, что продаёт 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому "Норвик банку" и белорусской частной компании. Мажоритарным акционером консорциума покупателей стал Саид Гуцериев, сын бизнесмена Михаила Гуцериева. В "Сбербанке" ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения соответствующего согласия регуляторов Украины и Латвии.

"Группа "Сафмар", "Бинбанк" не имеют отношения к этой сделке. Это — личные инвестиции Саида Гуцериева", — сообщил Ключенков.

Сам Саид Гуцериев высоко оценивает потенциал сделки по приобретению украинской "дочки" "Сбербанка".

"Приобретаемый банк имеет прекрасную инфраструктуру: в его платформу предыдущим собственником — "Сбербанком РФ" – были вложены сотни миллионов долларов. Это солидное основание для развития и качественного роста проекта. Мой опыт подсказывает, что, приняв решение об участии в нём, все участники консорциума делают весьма дальновидную и выгодную инвестицию, а самому банку это позволит сделать большой шаг вперед и реализовать многие передовые проекты не только в Украине, но и в соседних странах Европы", — приводятся слова бизнесмена в сообщении латвийского "Норвик банка".

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Президент Украины Петр Порошенко 16 марта ввел в действие решение СНБО согласно которому, сроком на один год вводятся санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

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