Суд рассмотрит дело в отношении Навального в понедельник – адвокат

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Тверской суд Москвы рассмотрит административное дело в отношении оппозиционера Алексея Навального в понедельник, 27 марта. Об этом сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Михайлова.

"Навальный сейчас находится в УВД "Коньково", принято решение о его задержании на сутки. Суд состоится завтра, дело рассмотрит Тверской суд Москвы по статье 20.2.2, часть 1", — сказала в воскресенье адвокат.

Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного ареста на 15 суток.

По информации ГУ МВД по Москве, в ходе несанкционированной акции в центре столицы были задержаны около 500 человек, они доставлены в отделения для составления протоколов. Один сотрудник полиции получил черепно-мозговую травму в ходе обеспечения общественной безопасности на несанкционированной акции в Москве, сообщили ранее в ГУ МВД.