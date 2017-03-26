наверх
26.03.201720:57
Курсы валют НБУ
  • EUR29.18+ 0.09
  • USD27.06+ 0.14
Рубрики
Ещё
    Россия

    Суд рассмотрит дело в отношении Навального в понедельник – адвокат

    (обновлено: )19
    Согласно информации, максимальная санкция по статье 20.2.2 (часть 1) предусматривает наказание в виде административного ареста на пятнадцать суток.
    Молоток судьи
    REUTERS Carlos Jasso

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Тверской суд Москвы рассмотрит административное дело в отношении оппозиционера Алексея Навального в понедельник, 27 марта. Об этом сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Михайлова.

    Несанкционированная акция в Москве против коррупции
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция в Москве против коррупции: газ, дубинки и сотни задержанных

    "Навальный сейчас находится в УВД "Коньково", принято решение о его задержании на сутки. Суд состоится завтра, дело рассмотрит Тверской суд Москвы по статье 20.2.2, часть 1", — сказала в воскресенье адвокат.

    Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного ареста на 15 суток.

    По информации ГУ МВД по Москве, в ходе несанкционированной акции в центре столицы были задержаны около 500 человек, они доставлены в отделения для составления протоколов. Один сотрудник полиции получил черепно-мозговую травму в ходе обеспечения общественной безопасности на несанкционированной акции в Москве, сообщили ранее в ГУ МВД.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Алексей Якубин
    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей
    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов
    Состав с углем ожидает отправку в Донецк
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Массовые задержания активистов в Минске
    Протесты в День Воли в Минске