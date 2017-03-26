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    В центре Москвы проходит акция протеста, начались задержания

    (обновлено: )14320
    Среди задержанных была женщина, на которой надета майка с надписью, указывающей на принадлежность к "обманутым дольщикам", а также двое мужчин, развернувшие плакаты.
    Акция протеста в Москве 26 марта 2017 года
    twitter.com/SobiNewsCom

    КИЕВ, 26 мар - РИА Новости Украина. Первые задержания начались в центре Москвы в связи с проведением несанкционированной акции, на данный момент задержано 8 человек, передают в воскресенье корреспонденты РИА Новости с места событий.

    К настоящему моменту несколько человек были по одному задержаны сотрудниками правоохранительных органов на Тверской улице за нарушение общественного порядка. Среди них была женщина, на которой надета майка с надписью, указывающей на принадлежность к "обманутым дольщикам", а также двое мужчин, развернувшие плакаты. Еще три одиночных задержания из-за развернутых плакатов произошли на площади у Белорусского вокзала. Кроме того, на Пушкинской улице были задержаны еще два человека, надевшие медицинские маски.

    На Пушкинской площади полиция в мегафоны призывает всех разойтись и не мешать проходу людей и работе полиции.

    От станции метро "Белорусская" участники акции начали шествие по тротуарам в сторону Пушкинской площади.

    Ранее власти Москвы отказали в проведении митинга оппозиционеру Алексею Навальному в центре города, предложив его сторонникам альтернативные варианты в Сокольниках и Люблино. Позднее в столичном департаменте региональной безопасности и противодействию коррупции РИА Новости сообщили, что организаторы шествия отказались от предложенных вариантов.

    В связи с этим, как пояснили в департаменте, митинг оппозиции, запланированный на 26 марта, будет считаться несанкционированным даже в том случае, если его участники изберут местом его проведения ранее предложенные мэрией альтернативные варианты.

    twitter.com/SvobodaRadio
    Полиция в центре Москвы 26 марта 2017 года

    ГУМВД России по Москве призвало москвичей воздержаться от участия в этом несогласованном мероприятии и напомнило, что ответственность за безопасность граждан, в том числе возлагается на его организаторов, о чем они были официально предупреждены.

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