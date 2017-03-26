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    Россия

    РФ не намерена отчитываться перед НАТО об "Искандерах" в Калининграде

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    Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин заявил, что на предстоящем Совете Россия-НАТО следует "обменяться мнениями по наиболее острым вопросам, которые беспокоят сейчас обе стороны".
    Военнослужащий вооруженных сил РФ контролирует загрузку ракеты транспортно-заряжающий машиной на самоходную пусковую установку оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Москва не планирует отчитываться перед НАТО по вопросу о размещении комплексов "Искандер" в Калининграде, не будет делать это и на предстоящем Совете Россия-НАТО (СРН), заявил РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

    "Никакого отчета не будет, об этом речи не идёт",- сказал Келин в ответ на просьбу прокомментировать заметку в журнале Spiegel о том, что Брюссель на предстоящем заседании СРН якобы потребует от РФ объяснений по поводу размещения комплексов "Искандер" в Калининградской области.

    По словам Келина, "речь идёт о том, чтобы обменяться мнениями по наиболее острым вопросам, которые беспокоят сейчас обе стороны".

    Олег Стариков
    Олег Стариков / Facebook
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    "Нас беспокоят те развёртывания, которые сейчас происходят на западе, в прибалтийских государствах, прежде всего, поскольку весной создаются ротационные батальоны в Польше, Эстонии, Латвии и Литве. НАТО беспокоят учения, которые мы проводим, в частности, учения "Запад", учения "Кавказ", учения, которые сейчас проводятся в Крыму. Вот об этом пойдёт разговор: о транспарентности, обменяться мнениями и снять существующую озабоченность",- сказал директор департамента МИД.

    Он добавил, что заседание пройдет "на уровне постпредов и послов".

    Ранее председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил РИА Новости, что в ответ на развёртывание американских ПРО в Европе Россия будет вынуждена усилить систему воздушно-космической обороны на западном направлении, задействовать дополнительные силы и средства для прикрытия соответствующих объектов и пунктов управления. По его словам, в это усиление входит и размещение С-400 и комплексов "Искандер" в Калининграде, и создание новых формирований в Западном и Южном военных округах.

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