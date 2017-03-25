МИД РФ: санкции США подрывают взаимодействие по разгрому ИГ

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение США о введении ограничительных мер в отношении ряда российских организаций не стыкуются со звучащими из Вашингтона заявлениями о приоритетности борьбы с терроризмом и подрывают перспективы взаимодействия по разгрому ИГ и прочих террористических группировок, угрожающих всем странам, включая США.

"Данный шаг совершенно не стыкуется со звучащими из Вашингтона заявлениями о приоритетности борьбы с терроризмом, в том числе свившим гнездо на сирийской территории. Наоборот, полностью противоречит такой установке, подрывает перспективы налаживания широкого многостороннего взаимодействия в целях разгрома ИГИЛ и прочих террористических группировок, угрожающих всем странам, включая США", — заявила Захарова в комментарии, размещенном на официальной странице внешнеполитического ведомства в Facebook.

Захарова подчеркнула, что официальный Вашингтон "опять идет на поводу у тех, кто сделал своим основным занятием последовательное разрушение российско-американского сотрудничества".

"Эти деятели давно ищут врагов не там, где они реально существуют. Интересам безопасности США подобный подход явно не отвечает", — заключила дипломат.

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"Решение администрации США о введении ограничительных мер в отношении ряда российских организаций, в том числе связанных с авиастроением и подготовкой летных специалистов, вызывает недоумение и разочарование. Никаких серьезных проблем нам эта новая порция санкций, конечно, не причиняет, однако американцы даже не назвали причины, а лишь сослались на свое законодательство, запрещающее им самим сотрудничать с Ираном и Сирией", — заявила она.

Ранее США ввели санкции против восьми компаний из РФ в связи с американским законом о нераспространении оружия массового поражения, касающемся Сирии, Ирана и КНДР.

В новом списке санкций оказались "Росборонэкспорт", объединение "Авиаэкспорт", НПО "Конструкторское бюро машиностроения" и "Базальт", Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала Бугаева, Уральский тренировочный центр гражданской авиации, Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина, 150-й Авиационно-ремонтный завод.