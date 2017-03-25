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    США санкциями пытаются "подвинуть" РФ с военного рынка - Совфед РФ

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    (обновлено: )11110
    Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что вряд ли санкции нанесут ущерб российским компаниям, в отношении которых они были введены.
    Владимир Джабаров
    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Санкции, введенные США против ряда российских компаний, вызваны желанием Вашингтона "подвинуть" Россию с рынка оборонной промышленности. Об этом заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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    По его мнению, это недобросовестная конкуренция; однако ущерба российским компаниям санкции не нанесут. 

    Представитель госдепартамента в субботу сообщил РИА Новости, что США ввели санкции против восьми компаний из РФ в связи с американским законом о нераспространении оружия массового поражения, касающимся Сирии, Ирана и КНДР.

    "Дело тут не в российско-американских отношениях, Россию, попросту говоря, хотят подвинуть с этого рынка (оборонной промышленности), оттеснить", — сказал сенатор.

    Джабаров подчеркнул, что вряд ли санкции нанесут ущерб российским компаниям, в отношении которых они были введены.

    "Не думаю, что нас это так уж сильно затронет, у нас практически нет работы с американским рынком", — сказал он.

    По мнению зампреда комитета, России не стоит думать об ответных мерах и горячиться, компании ОПК продолжат работу в своем прежнем режиме.

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