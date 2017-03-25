В "Сбербанке" заявили, что не собирались приобретать активы Roshen

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. "Сбербанк", изучающий возможность продажи дочерних банков в Украине, не рассматривал возможности приобретения активов компании Roshen, заявила пресс-служба крупнейшего российского банка.

"С учётом позиции украинских властей "Сбербанк" в настоящее время действительно изучает возможности продажи своего украинского бизнеса", — сообщили в "Сбербанке".

"При этом, изложенные в некоторых СМИ и опубликованные сегодня домыслы о деталях переговоров не соответствуют действительности. Среди прочего, "Сбербанк" никогда не рассматривал возможности приобретения активов компании Roshen", — подчеркнули в пресс-службе.

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В пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что сделка по продаже украинской "дочки" "Сбербанка" сорвалась из-за того, что "украинская сторона попыталась сделать частью сделки продажу Липецкой кондитерской фабрики (ЛКФ) холдинга Roshen президента страны Петра Порошенко".

Глава "Сбербанка России" Герман Греф сообщил во вторник, что банк ищет варианты быстрого выхода из Украины.