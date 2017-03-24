наверх
24.03.201710:22
Курсы валют НБУ
  • EUR29.18+ 0.09
  • USD27.06+ 0.14
Рубрики
Ещё
    Россия

    Нападение на воинскую часть в Чечне: убиты шесть военных РФ

    (обновлено: )98129
    Кроме того, при попытке проникновения на территорию военного городка бандгруппа была обнаружена войсковым нарядом, который вступил с ней в бой. Были уничтожены шесть нападавших.
    Бойцы Росгвардии. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости. Шесть военнослужащих Росгвардии погибли при нападении боевиков на воинскую часть в Чечне, сообщается на сайте ведомства.

    Контр-террористическая операция под руководством Кадырова в Грозном. Видео
    Канал Ruptly TV на Youtube
    Контр-террористическая операция под руководством Кадырова в Грозном

    Читайте также: Быков: блокада Донбасса выгодна для власти, а не государству

    "При попытке проникновения на территорию военного городка бандгруппа была обнаружена войсковым нарядом, который вступил с ней в бой. Были уничтожены шесть нападавших. В ходе боестолкновения погибли шестеро военнослужащих, имеются раненные", — говорится в сообщении.

    В Росгвардии сообщили, что в ночь на 24 марта, около 02:30, группа вооруженных боевиков попыталась проникнуть на территорию городка воинской части Национальной гвардии. "Во время нападения боевики воспользовались сильным туманом. В результате решительных действий личного состава проникновение бандитской группы внутрь городка не произошло", — заключили в Росгвардии.

    В настоящее время район блокирован.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Киллер Вороненкова
    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков
    Политический эксперт Сергей Быков
    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов
    Стрельба у британского парламента
    Теракт в Лондоне: автомобиль задавил людей на мосту
    Юлия Самойлова
    Скандал на Евровидении: Украина не пустила участницу из РФ