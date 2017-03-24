Нападение на воинскую часть в Чечне: убиты шесть военных РФ

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости. Шесть военнослужащих Росгвардии погибли при нападении боевиков на воинскую часть в Чечне, сообщается на сайте ведомства.

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"При попытке проникновения на территорию военного городка бандгруппа была обнаружена войсковым нарядом, который вступил с ней в бой. Были уничтожены шесть нападавших. В ходе боестолкновения погибли шестеро военнослужащих, имеются раненные", — говорится в сообщении.

В Росгвардии сообщили, что в ночь на 24 марта, около 02:30, группа вооруженных боевиков попыталась проникнуть на территорию городка воинской части Национальной гвардии. "Во время нападения боевики воспользовались сильным туманом. В результате решительных действий личного состава проникновение бандитской группы внутрь городка не произошло", — заключили в Росгвардии.

В настоящее время район блокирован.