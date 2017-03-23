Помощник Путина: ОПК РФ избавился от зависимости Украины

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Оборонно-промышленный комплекс России практически завершил программу импортозамещения комплектующих, ранее поставлявшихся из Украины, заявил в четверг помощник российского президента по ВТС Владимир Кожин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Практически да. У нас, если так крупно брать, было два направления, от которых мы сильно зависели. Это два украинских комплекса — завод "Мотор-Сич", который производит двигатели для вертолетной техники, и "Зоря-Машиностроение" — есть такой завод, который производит дизель для кораблей военно-морского флота", — ответил Кожин на вопрос, удалось ли российскому ОПК избавиться от зависимости от поставок из Украины.

Он добавил, что у военно-промышленных комплексов России и Украины еще было множество мелких и средних кооперационных связей, которые также были прекращены.

"Программа импортозамещения активно работает, и по многим позициям она уже закрыта. Невозможно сказать, что сегодня это на 100%, проблемы остаются, но они не критичны, мы знаем, как их решать", — сказал помощник президента.

Кроме того, по мнению Кожина, разрыв военно-технического сотрудничества России и Украины разрушил украинские оборонно-промышленные предприятия и оставил тысячи инженеров без работы.

"То, что это уничтожило заводы на Украине, выбросило на улицы тысячи и тысячи инженеров, это уже другая история", — сказал Кожин.

Он добавил, что Россия "не хлопала в ладоши" и не радовалась разрыву военно-технического сотрудничества с Украиной и даже "призывала коллег десять раз подумать, прежде чем отрезать", но они выбрали свой путь.

Украина в 2014 году прекратила экспорт в Россию продукции военного и двойного назначения после вхождения Крыма в состав РФ. В мае 2015 года Киев расторг межправительственное соглашение с Россией в сфере ВТС, действовавшее с 1993 года.