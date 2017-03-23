В России приостановили работу "Свидетелей Иеговы"

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Деятельность головной организации "Свидетелей Иеговы" в России приостановлена из-за экстремистской деятельности, сообщается на сайте Минюста РФ.

Религиозная организация "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" теперь числится в списке общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена "в связи с осуществлением экстремистской деятельности".

Окончательное решение о том, запрещать ли работу организации в России, Верховный суд РФ примет 5 апреля.

"Управленческий центр свидетелей Иеговых в России" – головная организация, управляющая филиалами "Свидетелей Иеговы" в РФ. Эта религиозная организация регулярно имеет проблемы с законом в России – от судебных постановлений о запрете детальности и ликвидации отделений до штрафов за хранение экстремистских материалов.

Как утверждается на сайте "Свидетелей Иеговы в России", соответствующих документов о подаче иска Минюстом религиозная организация не получала.

"Если иск будет удовлетворен, это повлечет за собой катастрофические последствия для свободы вероисповедания в России, оно напрямую затронет около 400 зарегистрированных местных религиозных организаций "Свидетелей Иеговы в России", а также коснется всех 2277 религиозных групп по всей стране, объединяющих 175 тысяч последователей этой религии", — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Шевченковском районе Киева неизвестные пытались поджечь церковь УПЦ в честь святителя Петра Могилы.