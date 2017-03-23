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    В России приостановили работу "Свидетелей Иеговы"

    (обновлено: )42
    Религиозная организация "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" теперь числится в списке общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена "в связи с осуществлением экстремистской деятельности".
    Министерство юстиции РФ
    ИТАР-ТАСС

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Деятельность головной организации "Свидетелей Иеговы" в России приостановлена из-за экстремистской деятельности, сообщается на сайте Минюста РФ.

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    Религиозная организация "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" теперь числится в списке общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена "в связи с осуществлением экстремистской деятельности".

    Окончательное решение о том, запрещать ли работу организации в России, Верховный суд РФ примет 5 апреля.

    "Управленческий центр свидетелей Иеговых в России" – головная организация, управляющая филиалами "Свидетелей Иеговы" в РФ. Эта религиозная организация регулярно имеет проблемы с законом в России – от судебных постановлений о запрете детальности и ликвидации отделений до штрафов за хранение экстремистских материалов.

    Как утверждается на сайте "Свидетелей Иеговы в России", соответствующих документов о подаче иска Минюстом религиозная организация не получала.

    "Если иск будет удовлетворен, это повлечет за собой катастрофические последствия для свободы вероисповедания в России, оно напрямую затронет около 400 зарегистрированных местных религиозных организаций "Свидетелей Иеговы в России", а также коснется всех 2277 религиозных групп по всей стране, объединяющих 175 тысяч последователей этой религии", — говорится в заявлении.

    Ранее сообщалось, что в Шевченковском районе Киева неизвестные пытались поджечь церковь УПЦ в честь святителя Петра Могилы.

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