наверх
22.03.201723:31
Курсы валют НБУ
  • EUR29.00+ 0.09
  • USD26.85- 0.04
Рубрики
Ещё
    Россия

    Минкульт РФ прокомментировал запрет Самойловой на въезд в Украину

    Тема:

    Скандал на Евровидении: Украина не пустила участницу из РФ (507)

    (обновлено: )5601
    Глава российского Минкульта Владимир Мединский заявил, что, вероятно, "в российской культуре уже мало осталось людей, которых в Киеве не считают "врагами Украины".
    Министр культуры РФ Владимир Мединский
    RIA News Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Министр культуры России Владимир Мединский удивлён решением украинских властей не пускать на песенный конкурс Евровидение представительницу РФ Юлию Самойлову.

    Эмблема Евровидения в Киеве
    УНИАН
    Политико-песенный конкурс Евровидение и Сунь Цзы

    В среду, 22 марта, СБУ запретила въезд на территорию Украины на три года участнице Евровидения от России Юлии Самойловой. Поводом для запрета стало участие россиянки в концерте в Крыму без разрешения украинских властей. 

    "Я думал, что те люди, которые считают себя властью в Киеве, уже ничем не смогут удивить. Но они всё-таки неиссякаемы. Кажется, в российской культуре уже мало осталось людей, которых в Киеве не считают "врагами Украины". А вот поди ж ты — разгадали враждебные намерения и у Юлии Самойловой", — сказал Мединский.

    "Мне уже неловко представить, какой следующий российский гражданин будет угрожать безопасности Украины в фантазиях тамошних деятелей", — отметил он.

    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести конкурс в Киеве. Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, участница от России выступит во втором полуфинале.

    Читайте также — Евровидение-2017: песня или война? Сценарии катастроф

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Стрельба у британского парламента
    Теракт в Лондоне: автомобиль задавил людей на мосту
    Министр культуры РФ Владимир Мединский
    Скандал на Евровидении: Украина не пустила участницу из РФ
    Национальный банк Украины
    "Геть з України". Атаки на банки РФ
    Александр Захарченко. Архивное фото
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия