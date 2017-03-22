Минкульт РФ прокомментировал запрет Самойловой на въезд в Украину

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Министр культуры России Владимир Мединский удивлён решением украинских властей не пускать на песенный конкурс Евровидение представительницу РФ Юлию Самойлову.

В среду, 22 марта, СБУ запретила въезд на территорию Украины на три года участнице Евровидения от России Юлии Самойловой. Поводом для запрета стало участие россиянки в концерте в Крыму без разрешения украинских властей.

"Я думал, что те люди, которые считают себя властью в Киеве, уже ничем не смогут удивить. Но они всё-таки неиссякаемы. Кажется, в российской культуре уже мало осталось людей, которых в Киеве не считают "врагами Украины". А вот поди ж ты — разгадали враждебные намерения и у Юлии Самойловой", — сказал Мединский.

"Мне уже неловко представить, какой следующий российский гражданин будет угрожать безопасности Украины в фантазиях тамошних деятелей", — отметил он.

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести конкурс в Киеве. Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, участница от России выступит во втором полуфинале.

Читайте также — Евровидение-2017: песня или война? Сценарии катастроф

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.