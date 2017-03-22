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    России больше не страшна угроза отключения от SWIFT - Центробанк РФ

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (329)

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    Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина отметила, что введенные ранее западные санкции выявили уязвимости банковской инфраструктуры РФ, после чего процессинг зарубежных платежных систем был переведен в Россию.
    Здание Центрального банка РФ
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Российская финансовая система защищена на случай отключения от межбанковской системы SWIFT и международных платежных систем, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    Она отметила, что введенные ранее западные санкции выявили уязвимости банковской инфраструктуры РФ, после чего процессинг зарубежных платежных систем был переведен в Россию. Кроме того, "сейчас уже более 90% банкоматов и платежных терминалов готовы к принятию нашей собственной карты "Мир", сказала Набиуллина. "И 2017 год мы считаем важным, поворотным именно в масштабном распространении карт "Мир", — подытожила глава ЦБ.

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    "Аналогично были угрозы, связанные с тем, что нас могут отключить от SWIFT. Мы также доработали свою платежную систему, и если что-то случится, внутри страны все операции в формате SWIFT будут работать, мы создали такой аналог", — указала Набиуллина.

    "Мир" — российская национальная платежная система. Ее оператором является НСПК, которая была создана летом 2014 года после того, как у российских банков из-за санкций США возникли проблемы с международными платежными системами Visa и MasterCard. НСПК с мая 2015 года обрабатывает все операции по внутрироссийским транзакциям в РФ по картам. По данным НСПК, на 1 февраля 2017 года выпущено более 2,5 миллиона карт "Мир". До конца 2017 года это число, как ожидают в компании, вырастет до нескольких десятков миллионов штук.

    Банк России в сентябре 2015 года закончил выстраивание аналога SWIFT — международной межбанковской системы по передаче финансовых сообщений. Ежегодно через SWIFT проводится порядка 1,8 миллиарда сообщений.

    Угрозы отключения российских банков от системы SWIFT, в которой участвует более 10 тысяч финансовых организаций в 210 странах и через которую проходят платежные поручения более чем на 6 триллионов долларов, начали активно звучать из уст западных политиков, в том числе британских, с осени 2014 года.

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