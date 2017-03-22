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    РФ готова работать с Украиной в качестве транзитера - Путин

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    ЕС - Украина - РФ: снова газ (483)

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    По словам российского президента, "Северный поток-2" не направлен против "каких бы то ни было наших партнеров". Он также заверил в готовности РФ продолжать с ними отношения.
    Владимир Путин. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. "Северный поток-2" с учетом роста потребления в Европе и сокращения добычи является естественным проектом, он не направлен против партнеров. Россия также готова продолжать отношения с Украиной в качестве транзитера, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой компании BASF Куртом Боком.

    Здание ОАО Газпром в Москве. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Вы — заметный акционер в "Северном потоке". И, насколько мне известно, поддерживаете продолжение этого проекта, который носит чисто экономический характер, "Северный поток-2". Хотел бы подчеркнуть, что этот проект не направлен против каких бы то ни было наших партнеров. Более того, мы готовы со всеми нашими партнерами отношения продолжать, в том числе с Украиной в качестве транзитера", — сказал Путин.

    Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

    Ранее информационный ресурс EurActiv, близкий к Еврокомиссии, сообщил, что проект строительства газопровода "Северный поток-2" нашел поддержку у главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

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    В то же время заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев отметил, что "Газпром" не видит причин для возможного отказа властями ЕС от выдачи необходимых разрешений на строительство "Северного потока-2", кроме политических.

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