РФ готова работать с Украиной в качестве транзитера - Путин

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. "Северный поток-2" с учетом роста потребления в Европе и сокращения добычи является естественным проектом, он не направлен против партнеров. Россия также готова продолжать отношения с Украиной в качестве транзитера, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой компании BASF Куртом Боком.

"Вы — заметный акционер в "Северном потоке". И, насколько мне известно, поддерживаете продолжение этого проекта, который носит чисто экономический характер, "Северный поток-2". Хотел бы подчеркнуть, что этот проект не направлен против каких бы то ни было наших партнеров. Более того, мы готовы со всеми нашими партнерами отношения продолжать, в том числе с Украиной в качестве транзитера", — сказал Путин.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Ранее информационный ресурс EurActiv, близкий к Еврокомиссии, сообщил, что проект строительства газопровода "Северный поток-2" нашел поддержку у главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

Читайте также: Непомерная расточительность. Украина переплатила за газ $186-290 млн

В то же время заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев отметил, что "Газпром" не видит причин для возможного отказа властями ЕС от выдачи необходимых разрешений на строительство "Северного потока-2", кроме политических.