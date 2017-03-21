Захарова опубликовала фото Лаврова, отмечающего день рождения в самолете

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала фотографию министра иностранных дел Сергея Лаврова, который отметил свой день рождения на борту самолета по пути из Японии в Москву.

"День рождения С. Лавров отмечает в отличной компании и на высоте", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

На фотографии российский министр стоит в салоне самолета в окружении журналистов.

Лавров, которому 21 марта исполняется 67 лет, 20-21 марта посетил Токио, где, в частности, принял участие во встрече глав МИД и министерств обороны России и Японии.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро и России Сергей Лавров договорились активизировать усилия в "нормандском формате" по реализации Минских договоренностей, касающихся урегулирования ситуации на востоке Украины.