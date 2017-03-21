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    Россия

    Захарова опубликовала фото Лаврова, отмечающего день рождения в самолете

    (обновлено: )19210
    На фотографии, опубликованной официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, российский министр стоит в салоне самолета в окружении журналистов.
    Сергей Лавров
    RIA News Эдуард Песов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала фотографию министра иностранных дел Сергея Лаврова, который отметил свой день рождения на борту самолета по пути из Японии в Москву.

    "День рождения С. Лавров отмечает в отличной компании и на высоте", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

    На фотографии российский министр стоит в салоне самолета в окружении журналистов.

    Лавров, которому 21 марта исполняется 67 лет, 20-21 марта посетил Токио, где, в частности, принял участие во встрече глав МИД и министерств обороны России и Японии.

    Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро и России Сергей Лавров договорились активизировать усилия в "нормандском формате" по реализации Минских договоренностей, касающихся урегулирования ситуации на востоке Украины.

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