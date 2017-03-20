МИД РФ: давление ЕС на Россию из-за Крыма не имеет смысла и перспектив

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Москва удивлена заявлениями главы внешнеполитической службы ЕС в связи с трехлетней годовщиной вхождения Крыма в состав РФ, при этом отмечает, что принятие Европарламентом 16 марта резолюции "Об украинских политзаключенных в России и ситуации в Крыму" в очередной раз демонстрирует предвзятый подход в сфере прав человека заявили в МИД РФ.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на прошлой неделе вновь заявила о непризнании Евросоюзом присоединения Крыма к России и отметила, что продолжает считать это "нарушением международного права". По ее словам, Евросоюз также "не признает проведение выборов Российской Федерацией на Крымском полуострове, избранных местных или национальных представителей".

"С недоумением восприняли заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности от имени Евросоюза по Крыму от 18 марта, приуроченное к очередной годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Судя по всему, в Брюсселе по-прежнему находятся в отрыве от реальности и упорно закрывают глаза на очевидное – позитивные изменения в жизни населения Республики Крым и Севастополя в составе РФ", — заявили в МИД.

"Вместо того, чтобы повторять из раза в раз необоснованные утверждения Киева о неких "нарушениях прав человека" и "аннексии Крыма", европейским чиновникам, желающим получить объективную информацию о ситуации в российском Крыму, стоило бы посетить полуостров и посмотреть своими глазами на то, что там происходит на самом деле, как это уже сделали многочисленные непредвзятые представители общественных и политических кругов стран-членов Евросоюза", — добавили в министерстве.

При этом отмечается, что Брюссель, рассуждая о международном праве, "похоже, забывает о его грубых нарушениях в Югославии, Ираке, Ливии, да и в той же Украине с целью свержения неугодных режимов, в которых активно участвовали его страны-члены".

"Без адекватной реакции есовского Брюсселя остаются регулярные марши и слеты ветеранов "Ваффен-СС" в Латвии, которые не только оскорбляют память миллионов погибших, но и игнорируют решения Нюрнбергского трибунала, а также резолюции Генассамблеи ООН о недопустимости героизации нацизма. Удивляют и измышления об "угрозах международной безопасности" и "продолжающейся милитаризации" Крыма", — подчеркнули в МИД РФ.

В министерстве заявляют, что а Евросоюзе "предпочитают не замечать размещение элементов ПРО США в Румынии и Польше, участившиеся учения натовских ВМС в Черном море, усиление военного присутствия НАТО в восточноевропейских государствах, что как раз и оказывает негативное влияние на ситуацию в сфере безопасности в Европе, включая Черноморский регион".

Также в российском МИД заявили, что принятие Европарламентом 16 марта резолюции "Об украинских политзаключенных в России и ситуации в Крыму" в очередной раз демонстрирует "предвзятый подход в правочеловеческой сфере". По мнению российского министерства, "очевидно, что ЕС уже давно утратил моральное право выступать в качестве некой авторитетной инстанции по вопросам соблюдения прав человека".

"В угоду сомнительной политической целесообразности Брюссель предпочитает закрывать глаза на действия киевского режима и украинских националистов по перекрытию водо- и энергоснабжения Крыма, невыплату пенсий и пособий, а также блокирование железнодорожного сообщения с Юго-Востоком Украины, многочисленные проблемы в самом ЕС с мигрантами, включая случаи исчезновения детей-мигрантов и несоблюдения их прав, положение "неграждан" в Латвии и Эстонии, рост расизма и ксенофобии на всем пространстве Евросоюза, откровенные нарушения прав человека в ходе участия целого ряда стран ЕС в печально известных секретных тюрьмах ЦРУ", — говорится в сообщении.

В МИД также заявляют, что "все это – реальные факты", отмечая при этом, что "евродепутаты в своих резолюциях по Крыму предпочитают видеть лишь мифическое ухудшение положения крымско-татарского населения, несмотря на то, что реальные подвижки в восстановлении его прав произошли только после воссоединения полуострова с Россией".

"Еще раз напоминаем, что Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью Российской Федерации, а методы политического и экономического давления, к которым Евросоюз столь упорно прибегает, абсолютно бесперспективны и не способны изменить этот факт", — заявили в МИД РФ.