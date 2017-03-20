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    Санкции Украины не скажутся на госбанках в РФ - S&P

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    С вещами на выход. Санкции против банков РФ (149)

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    С точки зрения фондирования бизнеса украинские дочерние банки примерно на 50-60% фондируются за счет своих материнских структур, то есть во многом зависят от финансовой поддержки со стороны российских головных структур.
    Протест Азова возле отделения VTB, дочки российского банка, в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина/Прайм. Санкции Украины против "дочек" российских госбанков не повлияют на финансовую устойчивость головных банков, заявил РИА Новости директор направления "Финансовые институты" международного рейтингового агентства S&P Сергей Вороненко.

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    По словам Вороненко, после 2014 года украинский бизнес российских банков фактически перестал быть стратегически значимым для них, кредитные портфели активно резервировались в течение 2014-2016 годов. "С точки зрения фондирования бизнеса украинские дочерние банки примерно на 50-60% фондируются за счет своих материнских структур, то есть во многом зависят от финансовой поддержки со стороны российских головных структур", — пояснил он.

    "Если говорить о краткосрочных рисках, то прежде всего это возможное дальнейшее ухудшение качества активов украинских дочерних организаций. Возможно также изъятие вкладов со стороны населения в результате негативного информационного фона", — отметил собеседник агентства.

    "Однако с точки зрения влияния данных событий на российские банки, — вряд ли они смогут оказать какой-либо значительный эффект на их финансовую устойчивость ввиду небольших объемов активов по отношению к объемам групп. Ситуация в отношении возможных финансовых потерь выглядит как вполне управляемая", — заключил Вороненко.

    Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" "Сбербанка"). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

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