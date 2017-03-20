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    В центре Москвы обстреляли окно студии Никиты Михалкова

    (обновлено: )3301
    Сотрудник частного охранного предприятия при обходе территории обнаружил повреждение окна первого этажа, где расположена студия режиссера Никиты Михалкова.
    Режиссер Никита Михалков
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Неизвестный обстрелял окно студии Никиты Михалкова "ТриТэ" в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

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    "Неизвестный обстрелял окно студии Никиты Михалкова "ТриТэ" на Малом Козихинском переулке из неустановленного пока оружия", — сказал собеседник агентства.

    В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт произошедшего, не уточнив название студии.

    "В субботу, 18 марта, около 10.40 (09.40 по киевскому — Ред.) на службу "02" поступило сообщение о порче имущества в организации в Малом Козихинском переулке. Прибывшие на место полицейские установили, что сотрудник частного охранного предприятия при обходе территории обнаружил повреждение окна первого этажа", — сказал дежурный офицер.

    По его словам, по данному факту проводится проверка.

    В студии "ТриТэ" РИА Новости сообщили, что подобной информацией не располагают.

    До этого окна студии расстреливали дважды — в мае 2015 года и в прошлом году в октябре. По данным фактам были возбуждены уголовные дела о хулиганстве. Как заявлял РИА Новости источник в правоохранительных органах, подававший в 2016 году заявление о хулиганстве сотрудник пояснил полицейским, что здание систематически обстреливают из пневматического пистолета в течение двух лет.

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