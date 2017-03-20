В центре Москвы обстреляли окно студии Никиты Михалкова

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Неизвестный обстрелял окно студии Никиты Михалкова "ТриТэ" в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный обстрелял окно студии Никиты Михалкова "ТриТэ" на Малом Козихинском переулке из неустановленного пока оружия", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт произошедшего, не уточнив название студии.

"В субботу, 18 марта, около 10.40 (09.40 по киевскому — Ред.) на службу "02" поступило сообщение о порче имущества в организации в Малом Козихинском переулке. Прибывшие на место полицейские установили, что сотрудник частного охранного предприятия при обходе территории обнаружил повреждение окна первого этажа", — сказал дежурный офицер.

По его словам, по данному факту проводится проверка.

В студии "ТриТэ" РИА Новости сообщили, что подобной информацией не располагают.

До этого окна студии расстреливали дважды — в мае 2015 года и в прошлом году в октябре. По данным фактам были возбуждены уголовные дела о хулиганстве. Как заявлял РИА Новости источник в правоохранительных органах, подававший в 2016 году заявление о хулиганстве сотрудник пояснил полицейским, что здание систематически обстреливают из пневматического пистолета в течение двух лет.