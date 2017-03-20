РФ предложила НАТО переговоры по сотрудничеству

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Российские военные представили в НАТО ряд конкретных предложений по налаживанию диалога, заявил постоянный представитель РФ при альянсе Александр Грушко.

"Те контакты, которые осуществляются на различных уровнях, явно недостаточны… Наши военные представили в НАТО целый ряд конкретных предложений, как наладить диалог. Это и проведение переговоров по вопросам военной деятельности, также мы предложили военным собраться и подумать над тем, как можно сотрудничать в деле парирования новых угроз и вызовов", — рассказал Грушко в интервью РИА Новости.

В то же время, по его оценке, "НАТО пока к такому разговору, в таком формате, не готова".

"Шаги в таком направлении делаются, но, к сожалению, НАТО не может преодолеть груз идеологических решений, который был принят в Варшаве (имеется в виду саммит НАТО в 2016 году — ред.)", — отметил постпред.

Заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко ранее сообщил, что НАТО называет Россию виновной в ситуации в Украине.