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    Россия

    РФ предложила НАТО переговоры по сотрудничеству

    (обновлено: )317
    Как сообщил постоянный представитель РФ при альянсе Александр Грушко, на данный момент НАТО не может преодолеть груз идеологических решений, который был принят в Варшаве.
    Александр Грушко
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Российские военные представили в НАТО ряд конкретных предложений по налаживанию диалога, заявил постоянный представитель РФ при альянсе Александр Грушко.

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    "Те контакты, которые осуществляются на различных уровнях, явно недостаточны… Наши военные представили в НАТО целый ряд конкретных предложений, как наладить диалог. Это и проведение переговоров по вопросам военной деятельности, также мы предложили военным собраться и подумать над тем, как можно сотрудничать в деле парирования новых угроз и вызовов", — рассказал Грушко в интервью РИА Новости.

    В то же время, по его оценке, "НАТО пока к такому разговору, в таком формате, не готова".

    "Шаги в таком направлении делаются, но, к сожалению, НАТО не может преодолеть груз идеологических решений, который был принят в Варшаве (имеется в виду саммит НАТО в 2016 году — ред.)", — отметил постпред.

    Заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко ранее сообщил, что НАТО называет Россию виновной в ситуации в Украине.

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