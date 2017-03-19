Глава Крыма объяснил свои слова о монархии в РФ

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что его слова о возвращении монархии в России были вырваны из контекста. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 24" в субботу.

По его заверению, он выступает не за смену конституционного строя, а за пожизненные полномочия для президента страны Владимира Путина.

"Передача шла два часа, и для того, чтобы понять, какую-то логическую цепочку выстроить, надо было смотреть всю передачу. Разговор шел не о форме, не о том, что надо сменять конституционный строй, а о полномочиях, и я приводил определенные аналогии о том, что, к примеру, если бы наш президент Владимир Владимирович Путин при Советском Союзе руководил процессом, я уверен, что Союз бы не распался. Или если в царской России на тот момент был человек такого характера, умный, решительный, который болеет за страну, тоже могли бы произойти определенные вещи — позитивные", — сказал Аксенов.

Он подчеркнул, что не говорил о смене конституционного строя.

"Речь, таким образом, шла о полномочиях,.. я говорил конкретно о Владимире Владимировиче, а не в общем, о строе. Он должен быть пожизненным президентом", — отметил глава Крыма.

Аксенов в эфире телеканала "Первый Крымский" ранее заявил, что считает необходимой для России новую форму правления — монархию. По его мнению, РФ нужно единоначалие: поскольку у страны есть внешний враг, президенту нужно больше прав, "вплоть до диктатуры".

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин "без оптимизма" относится к подобным предложениям, а Аксенов "волен высказывать личное мнение".