Смерть бывшего топ-менеджера "Роскосмоса" вызывает множество вопросов - ОНК

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Член московского ОНК Ева Меркачева заявила РИА Новости в субботу, что смерть обвиняемого в мошенничестве бывшего топ-менеджера "Роскосмоса" Владимира Евдокимова в столичном СИЗО-5 оставила множество вопросов. По ее словам, эти вопросы не позволяют с уверенностью сказать, было это убийство или суицид.

В субботу в СИЗО-5 в Москве был найден мертвым директор по контролю за качеством и надежностью госкорпорации "Роскосмос" Владимир Евдокимов, он обвинялся в мошенничестве. По данным ГСУ СК по Москве, на теле в области грудной клетки обнаружены ножевые ранения.

"Его смерть вызывает множество вопросов. В том числе мог ли Евдокимов наложить на себя руки или его убили. Родные говорят, что в дни перед смертью ничего не указывало на мысли о самоубийстве. Наоборот он был настроен решительно на победу в судебном процессе, строил планы. А потом умер в камере. Это странно", — заявила Меркачева.

По ее словам, конечно, человек в СИЗО мог неожиданно психологически сломаться, тем более, что все произошло в 4 часа утра, когда происходит множество самоубийств, но слишком уж неожиданным был его поступок. Есть и другие основания для сомнений в этой версии.

"Например, раны на теле. Пока они не похожи на те, которые мог он нанести себе сам. Впрочем, это уже вопрос экспертизы. Опыт работы с заключенными подсказывает, что его могли и довести до суицида. А могли и убить в камере. Однако странно, что в случае убийства никто ничего не слышал. Не было у него и конфликта с сокамерниками. Так что следствию еще долго разбираться в преступлении", — отметила Меркачева.

Она добавила, что месяц назад Евдокимова неожиданно перевели в другую камеру, с чем был связан перевод, начальство СИЗО правозащитникам объяснять отказалось.