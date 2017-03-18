"Роскосмос": бывший топ-менеджер госкорпорации найден мертвым в СИЗО

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. "Роскосмос" подтвердил сообщение о гибели в СИЗО исполнительного директора госкорпорации по качеству и надежности Владимира Евдокимова.

"Роскосмос с прискорбием сообщает о гибели исполнительного директора госкорпорации по качеству и надежности Владимира Евдокимова", — сообщается на сайте корпорации.

Ранее сообщалось, что тело мужчины 1965 года рождения, который был ранее арестован по статье 159 УК РФ (мошенничество), обнаружили в СИЗО-5 Москвы. По данным ГСУ СК по Москве, на теле в области грудной клетки обнаружены ножевые ранения. Следствие проводит проверку по данному факту. По информации источника в правоохранительных органах, речь идет о смерти бывшего исполнительного директора "Роскосмоса" Владимира Евдокимова, обвиняемого в мошенничестве на 200 миллионов рублей.

По данным следствия, экс-сотрудник "Роскосмоса" совершил мошенничество на сумму не менее 200 миллионов рублей с имуществом РСК МиГ, виновным себя Евдокимов не считал.

Ранее в рамках данного уголовного дела были арестованы бывший гендиректор "дочки" РСК МиГ — компании "МиГ-Рост" — Алексей Озеров и заместитель гендиректора ПАО "Туполев" Егор Носков. Они обвиняются в хищении в начале 2000-х годов комплекса зданий на Ходынском поле площадью 22 тысячи квадратных метров, который затем был перепродан и на протяжении десятка лет сдается в аренду.

Согласно предъявленному обвинению, ЗАО "НТЦ", одним из фактических владельцев которого был Евдокимов, в 2007 году заключило с МиГ договор на поставку продукции металлопроката. В результате МиГ задолжал поставщикам почти 58 миллионов рублей и не мог выплатить эту сумму из-за нехватки денежных средств. Тогда компании заключили контракт, по которому МиГ поставлял НТЦ вертолетную оснастку, а оплата происходила путем списания задолженности. Следствие считает, что таким образом Евдокимов приобрел вертолетную оснастку по заниженной цене.

Адвокаты настаивают, что вменяемое преступление относится к сфере предпринимательской деятельности, а по данной категории преступлений заключать под стражу до приговора суда запрещает пленум ВС. Также за Евдокимова вступилось руководство Роскосмоса. Гендиректор госкорпорации направил в суд обращение, где настаивает, что человек с таким уникальным опытом и квалификацией гораздо полезнее для страны на свободе.

Напомним, 8 марта неизвестный расстрелял бизнесмена Александра Ряжева и ранил двоих детей в Голосеевском районе Киева.