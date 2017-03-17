В РФ проверят "Радио Свободы", "Голоса Америки" и CNN

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Госдума поручила комитету по информационной политике организовать проверку американских СМИ – "Радио Свобода", "Голос Америки", СNN — на соответствие их деятельности российскому законодательству.

С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Константин Затулин (ЕР).

"После завершения президентских выборов в США американские политики, сделавшие систематические трескучие обвинения российских СМИ во вмешательство во внутренние дела США, перешли от слов к делу. 14 марта сенатор от Нью-Гемпшира Джин Шахин внесла в конгресс законопроект, представляющий дополнительные полномочия министерству юстиции исключительно с целью законодательства об иностранных агентах", — говорится в тексте протокольного поручения.

Затулин отмечает, что преследования на основании специально принимаемого репрессивного законодательного акта может нанести ущерб не только деловой репутации российской телекомпании, но и РФ в целом.

"Считаю необходимым принять упредительные ответные меры. В этой связи прошу дать поручение комитету Госдумы по информационной политике организовать проверку деятельности американских СМИ — "Радио Свобода", "Голос Америки", CNN и других — на соответствие их деятельности российскому законодательству", — говорится в документе.

Госдума поддержала протокольное поручение.