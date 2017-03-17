наверх
17.03.201719:18
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94+ 0.38
  • USD26.98+ 0.10
Рубрики
Ещё
    Россия

    В РФ проверят "Радио Свободы", "Голоса Америки" и CNN

    (обновлено: )14
    Автор инициативы депутат Госдумы Константин Затулин попросил разрешить провести проверку американских СМИ на соответствие их деятельности российскому законодательству.
    Заседание Госдумы РФ
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Госдума поручила комитету по информационной политике организовать проверку американских СМИ – "Радио Свобода", "Голос Америки", СNN — на соответствие их деятельности российскому законодательству.

    Эмблема ЦРУ США
    flickr.com/DonkeyHotey
    О чем пишут в мире: утечки ЦРУ, возможный посол США в РФ

    С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Константин Затулин (ЕР).

    "После завершения президентских выборов в США американские политики, сделавшие систематические трескучие обвинения российских СМИ во вмешательство во внутренние дела США, перешли от слов к делу. 14 марта сенатор от Нью-Гемпшира Джин Шахин внесла в конгресс законопроект, представляющий дополнительные полномочия министерству юстиции исключительно с целью законодательства об иностранных агентах", — говорится в тексте протокольного поручения.

    Затулин отмечает, что преследования на основании специально принимаемого репрессивного законодательного акта может нанести ущерб не только деловой репутации российской телекомпании, но и РФ в целом.

    "Считаю необходимым принять упредительные ответные меры. В этой связи прошу дать поручение комитету Госдумы по информационной политике организовать проверку деятельности американских СМИ — "Радио Свобода", "Голос Америки", CNN и других — на соответствие их деятельности российскому законодательству", — говорится в документе.

    Госдума поддержала протокольное поручение.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Роман Насиров после выхода из СИЗО
    Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    Парасюк застрял в лифте
    "Шоу Парасюк": преступление и наказание
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Петр Порошенко. Архивное фото
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ