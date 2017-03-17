В зоопарке Калининграда попугая успокаивают песнями "Ленинграда"

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Самку сине-желтого попугая ары по кличке Моника из калининградского зоопарка орнитологи отучают от вредных привычек, в частности, от самовыщипывания, при помощи музыки группы "Ленинград", рассказала РИА Новости пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова.

"Для того, чтобы избавить птицу от вредной привычки – самовыщипывания, ей периодически включают самые разнообразные мелодии, начиная с детских песен и заканчивая современными композициями. После нескольких недель экспериментов орнитологи установили, что лучше всего Моника реагирует на энергичные ритмы, а ее любимой однозначно стала песня "Лабутены" Сергея Шнурова", — сказала Михайлова.

Представитель зоопарка отметила, что в результате музыкальной терапии Моника стала гораздо спокойнее. Теперь птица тратит энергию на "танцы". Попугай перестал нервничать при появлении посетителей и даже начал разговаривать. Моника уже может произносить несколько фраз: "Как дела?", "Кто ты?", "Кто там?" и называет по именам киперов (сотрудников, которые ухаживают за птицей).

"В калининградский зоопарк Моника прибыла несколько лет назад из Польши. К этому моменту птица уже страдала самовыщипыванием. Ее не принимали другие попугаи, и она находилась в сильном стрессе. Скорее всего, из-за того, что птица была выкормлена искусственно людьми, не имела опыта общения с сородичами, была очень привязана к человеку, в результате чего болезненно реагировала на смену места жительства и новое окружение", — добавила Михайлова.

Она рассказала, что кроме музыкальной терапии, орнитологи регулярно используют разнообразные приемы обогащения среды, которые позволяют птицам применять свои природные навыки. Например, абиссинским воронам предлагают кормушки "с секретом", попугаям устанавливают всевозможные самодельные игрушки из натуральных материалов.

Калининградский зоопарк — один из старейших в России. Он располагается на территории бывшего зоосада Кенигсберга (довоенное название Калининграда), основанного немецким предпринимателем Германом Клаассом. К моменту открытия в 1896 году в его коллекции было 900 животных 260 видов. После Второй мировой войны зоопарк открылся для посетителей только в 1947 году. В коллекции зоопарка насчитывается почти две тысячи особей 300 видов животных, из них половина внесена в международную Красную книгу.