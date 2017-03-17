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    Россия

    Человек, рыба и ребенок. Названы самые популярные сны россиян

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    Среди других животных чаще всего встречаются собаки, кошки и крысы. Единственный конкретный человек, которого россияне чаще всего видят во сне, — Владимир Путин.
    Спящий пассажир. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Чаще всего россиянам снятся люди, а также рыбы и змеи, говорится в исследовании Яндекса, проанализировавшего запросы пользователей со словами "к чему снится".

    Среди других животных чаще всего встречаются собаки, кошки и крысы. Единственный конкретный человек, которого россияне чаще всего видят во сне, — Владимир Путин. Чаще всего он снится жителям Чечни.

    Самым популярным словом в запросах пользователей про сны является "человек", за ним следует "рыба", а на третьем месте — "ребенок". В топ-десятку также попали слова "змея", "умирать", "живой", "парень", "беременность", "вода" и "зуб".

    В исследовании отмечается, что в женских снах чаще всего встречаются "человек", "ребёнок", "беременность", "рыба" и "парень", а в мужских — "змея", "рыба", "человек", "девушка", "зуб". При этом женщины пытаются найти толкования снов в десять раз чаще, чем мужчины.

    Яндекс также выявил наиболее популярные сочетания слов в запросах о снах. Оказалось, что слово "красный" в снах чаще всего относится к помидору, вода обычно "чистая", а зеркало "разбивается".

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