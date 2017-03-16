Песков заявил о готовности Москвы защищать "дочки" банков РФ в Украине

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова при необходимости всеми законными средствами отреагировать на ситуацию с "дочками" российских банков в Украине, нынешнее положение вещей в этой стране пугает своей тенденцией к деградации.

"Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию и будем при необходимости поддерживать и защищать всеми доступными и законными средствами интересы наших кредитно-финансовых учреждений", — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что в Москве обеспокоены "в связи с ситуацией, которая складывается вокруг наших банков, в связи с ограничениями, которые введены или будут вводиться в отношении российских юрлиц или их дочерних предприятий". "Безусловно, это противоречит международному праву", — сказал пресс-секретарь российского лидера.

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"Ситуация на Украине пугает своей тенденцией к дальнейшей деградации, к усилению напряженности. В экономическом плане Украина перестает быть для иностранных, международных инвесторов надежным и предсказуемым местом, куда можно вкладывать деньги и где можно присутствовать в качестве субъекта экономической жизни", — сказал Песков.

В среду Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Нацбанку и Службе безопасности страны в течение суток внести предложения о введении санкций против банков, в капитале которых есть участие РФ. По данным Нацбанка, речь идет о введении санкций против украинских "Сбербанка", ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" "Сбербанка").