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    РФ не пойдет на сделку по Крыму в обмен на отмену санкций – Песков

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    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что повторный референдум о присоединении Крыма к России проводится не будет.
    Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мар – РИА Новости Украина. Россия не пойдет на какую-либо сделку по Крыму в обмен на отмену западных санкций, проведение второго референдума также исключено, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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    "Нет, не может. Об этом не может идти и речи", — сказал Песков в ответ на вопрос, готова ли Москва к возможности какой-либо сделки по Крыму с США, и возможна ли какая-либо договоренность о проведении второго референдума в обмен на снятие санкций.

    Напомним, в четверг, 16 марта, по центральным улицам Симферополя прошло праздничное шествие, посвященное третьей годовщине мартовского референдума, итогом которого стало присоединение Крыма к России.

    Крым был присоединен к России после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. 

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