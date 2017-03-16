РФ не пойдет на сделку по Крыму в обмен на отмену санкций – Песков

КИЕВ, 16 мар – РИА Новости Украина. Россия не пойдет на какую-либо сделку по Крыму в обмен на отмену западных санкций, проведение второго референдума также исключено, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не может. Об этом не может идти и речи", — сказал Песков в ответ на вопрос, готова ли Москва к возможности какой-либо сделки по Крыму с США, и возможна ли какая-либо договоренность о проведении второго референдума в обмен на снятие санкций.

Напомним, в четверг, 16 марта, по центральным улицам Симферополя прошло праздничное шествие, посвященное третьей годовщине мартовского референдума, итогом которого стало присоединение Крыма к России.

Крым был присоединен к России после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.