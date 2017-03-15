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    Ряд банков РФ обслуживают клиентов с паспортами ЛДНР - СМИ

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    Уходите по-хорошему. Санкции против банков РФ (102)

    (обновлено: )8040
    Факт обслуживания физлиц с паспортами ДНР и ЛНР подтвердил сотрудник UniCredit Bank и ВТБ, а в контакт-центрах "Альфа-банка" и "ОТП Банка" сообщили, что для уточнения соответствующей информации необходимо обращаться непосредственно в отделения банков.
    Паспорта граждан ДНР и ЛНР
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Несколько российских банков начали обслуживать физических лиц с паспортами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает агентство "Украинские новости".

    Факт обслуживания физлиц с паспортами ДНР и ЛНР подтвердили сотрудники UniCredit Bank и ВТБ (Россия).

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    "Да, в таком случае вы будете считаться как иностранец. Если документ на иностранном языке, то необходим будет его перевод и справка о праве проживания в РФ", — сообщил сотрудник контакт-центра UniCredit Bank.

    При этом в контакт-центрах "Альфа-банка" и "ОТП Банка" сообщили, что для уточнения соответствующей информации необходимо обращаться непосредственно в отделения банков с письменным заявлением, которое будет рассмотрено в установленные сроки.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов, выданных жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Как заявил глава МИД Сергей Лавров, власти РФ руководствовались исключительно гуманитарными соображениями.

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    "Сбербанк" с 7 марта начал обслуживать граждан по паспортам самопровозглашенных республик. После этого противники отношений с РФ повредили банкоматы в различных регионах Украины, залив их монтажной пеной и заклеив экраны. Кроме того, в понедельник члены партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", заложили бетонными блоками вход в здание, где размещен офис "дочки" "Сбербанка" в Киеве. Также они заблокировали мешками с песком въезд во двор и расписали антироссийскими лозунгами здание банка. Таким образом они добиваются прекращения работы "Сбербанка" в Украине. Сотрудники банка обратились к президенту Петру Порошенко с призывом вмешаться в ситуацию и принять срочные меры для восстановления работы одного из крупнейших коммерческих банков в Украине.

    Напомним, всего в Украине работают восемь "дочек" российских банковских групп: украинские "Сбербанк", ВТБ" и "Альфа-банк", "Укрсоцбанк" (принадлежит "Альфа-групп"), "БМ Банк" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанк ("дочка" ВЭБа), VS Bank ("дочка" Сбербанка) и банк "Форвард" (принадлежит группе "Русский стандарт").

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