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    Россия

    МИД РФ: доклад ООН подтвердил, что прогресса в расследовании по Одессе нет

    (обновлено: )10950
    Как отметили в МИД РФ, "правозащитники в очередной раз подтвердили отсутствие улучшения в работе украинской системы правосудия, что связано, в том числе, с давлением на судейский корпус и прокуратуру со стороны властей".
    Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел России прокомментировало доклад ООН по правам человека в Украине.

    Судьи во время слушания по делу слушания дела по жалобе Украины против России в Международном суде ООН, 6 марта, 2017 года
    УНИАН
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    В ведомстве отметили, что правозащитники подтвердили отсутствие прогресса в расследовании трагедии в Одессе.

    "Правозащитники в очередной раз подтвердили отсутствие улучшения в работе украинской системы правосудия, что связано, в том числе, с давлением на судейский корпус и прокуратуру со стороны властей и радикальных националистов. По-прежнему отсутствует прогресс в расследовании трагедии в Одессе в мае 2014 года", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

    В среду управление Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека на Украине распространило доклад, в котором сообщается, что жертвами конфликта в Донбассе стали 9,94 тысячи человек, более 23 тысяч были ранены.

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