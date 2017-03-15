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    Россия

    Порошенко делает все, чтобы "отделить Донбасс от Украины" - Пушков

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    (обновлено: )21930
    Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал решение Украины прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. Соответствующее решение принял СНБО.
    Алексей Пушков на заседании СФ РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко, принимая решение о транспортной блокаде юго-востока страны, делает все, чтобы окончательно отделить Донбасс от Украины, и может преуспеть в этом, считает российский сенатор Алексей Пушков.

    "Порошенко делает все возможное, чтобы окончательно отделить Донбасс от Украины. Похоже, это единственное, в чем он способен преуспеть", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

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    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой.

    СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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