Объявлявшим голодовку ростовским шахтерам направят гумконвой

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. КПРФ направит гуманитарный конвой шахтерам в Ростовской области, которым задерживали выплату заработной платы, сообщил зампред ЦК политсилы Владимир Кашин.

Более 60 шахтеров ГК "Кингкоул" в августе объявили голодовку из-за долгов по зарплате, общая сумма которых превышала 300 миллионов рублей. Всего долги образовались перед 2,2 тысячи работников. Сообщается, что долг на данный момент составляет 230 миллионов рублей. Голодовка в настоящее время приостановлена. Долг перед шахтерами обещали погасить до 1 июля 2017 года, об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев на встрече с работниками шахтерских предприятий в Гуково.

"Мы собираемся через 10 дней отправить гуманитарный конвой — это три большегрузных машины придут туда — сахар, мука, макароны, крупяные изделия, тушенка", — сказал Кашин на заседании фракции КПРФ.

Напомним, в прошлом году продолжавший голодовку с требованием выплаты заработной платы шахтер Виктор Трифонов совершил попытку самосожжения в здании Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.