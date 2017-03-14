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    Россия

    Объявлявшим голодовку ростовским шахтерам направят гумконвой

    (обновлено: )23130
    КПРФ намерена направить шахтерам в Ростовской области, которым задерживали выплату заработной платы, три большегрузных машины с продуктами, сообщил представитель политсилы.
    Горняк. Архивное фото
    Associated Press Vadim Ghirda

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. КПРФ направит гуманитарный конвой шахтерам в Ростовской области, которым задерживали выплату заработной платы, сообщил зампред ЦК политсилы Владимир Кашин.

    Шахтер. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Долг по зарплате в 300 млн рублей - ростовские шахтеры объявили голодовку

    Более 60 шахтеров ГК "Кингкоул" в августе объявили голодовку из-за долгов по зарплате, общая сумма которых превышала 300 миллионов рублей. Всего долги образовались перед 2,2 тысячи работников. Сообщается, что долг на данный момент составляет 230 миллионов рублей. Голодовка в настоящее время приостановлена. Долг перед шахтерами обещали погасить до 1 июля 2017 года, об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев на встрече с работниками шахтерских предприятий в Гуково.

    "Мы собираемся через 10 дней отправить гуманитарный конвой — это три большегрузных машины придут туда — сахар, мука, макароны, крупяные изделия, тушенка", — сказал Кашин на заседании фракции КПРФ.

    Напомним, в прошлом году продолжавший голодовку с требованием выплаты заработной платы шахтер Виктор Трифонов совершил попытку самосожжения в здании Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

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