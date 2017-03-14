наверх
14.03.201715:36
Курсы валют НБУ
  • EUR28.68+ 0.24
  • USD26.89+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Россия

    Российский суд продлил арест фабрики Roshen в Липецке

    (обновлено: )11220
    Суд ранее наложил арест на 14 объектов недвижимости, в том числе на склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь земельных участков Липецкой кондитерской фабрики общей площадью более 700 тысяч квадратных метров.
    Обыск на липецкой фабрике Roshen
    gorod48.ru

    КИЕВ, 14 мар – РИА Новости Украина. Басманный суд Москвы продлил арест Липецкой кондитерской фабрики, входящей в принадлежащую президенту Украины Петру Порошенко корпорацию Roshen, до 13 июня, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

    "Суд продлил арест объектов недвижимости Roshen до 13 июня", — сказала пресс-секретарь.

    Ситуация на железнодорожном вокзале в Донецке
    RIA News Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк
    В Донецке о блокировании ДНР не слышали, а Roshen продается постоянно

    Суд в декабре 2016 года наложил арест на 14 объектов недвижимости, в том числе на склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь земельных участков общей площадью более 700 тысяч квадратных метров, в рамках уголовного дела о похищении из бюджета России 180 миллионов рублей за счет незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. Кого конкретно следствие считает организатором махинаций, не сообщалось. Стоимость недвижимости (цехов, земельных участков, подсобных помещений) — почти 1,5 миллиарда рублей.

    Ранее стало известно, что Roshen намерен закрыть производство в России, в связи с "политическо-экономическими причинами". По данным корпорации, "арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный следственным комитетом Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного дела, продажу фабрики сделал невозможным". По информации Roshen, в 2014-2016 годах корпорация получила и вывела в Украину более 72 миллионов долларов дивидендов, полученных от работы липецких активов.

    Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год. Компания принадлежит президенту Украины Петру Порошенко. В состав корпорации входят фабрики в Украине, Литве, Венгрии и России.

    Порошенко, выдвигая кандидатуру в президенты Украины, обещал в случае победы на выборах продать свой главный актив, однако пока этого не произошло ─ продажей занимается инвесткомпания Rothschild, которая в условиях конфликта на востоке Украины найти покупателя не может.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    "Мы торгуем или воюем?" Митинг в поддержку блокады Донбасса в Виннице. Видео
    Вирус блокады Донбасса. Горящие шины и захват ОГА
    Юлия Самойлова
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ
    Депутат Верховной Рады Юрий Павленко. Архивное фото
    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ
    Кому следует извиниться первым: что думают турки и голландцы о конфликте между странами. Видео
    Политический скандал между Нидерландами и Турцией