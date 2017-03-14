Российский суд продлил арест фабрики Roshen в Липецке

КИЕВ, 14 мар – РИА Новости Украина. Басманный суд Москвы продлил арест Липецкой кондитерской фабрики, входящей в принадлежащую президенту Украины Петру Порошенко корпорацию Roshen, до 13 июня, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Суд продлил арест объектов недвижимости Roshen до 13 июня", — сказала пресс-секретарь.

Суд в декабре 2016 года наложил арест на 14 объектов недвижимости, в том числе на склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь земельных участков общей площадью более 700 тысяч квадратных метров, в рамках уголовного дела о похищении из бюджета России 180 миллионов рублей за счет незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. Кого конкретно следствие считает организатором махинаций, не сообщалось. Стоимость недвижимости (цехов, земельных участков, подсобных помещений) — почти 1,5 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что Roshen намерен закрыть производство в России, в связи с "политическо-экономическими причинами". По данным корпорации, "арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный следственным комитетом Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного дела, продажу фабрики сделал невозможным". По информации Roshen, в 2014-2016 годах корпорация получила и вывела в Украину более 72 миллионов долларов дивидендов, полученных от работы липецких активов.

Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год. Компания принадлежит президенту Украины Петру Порошенко. В состав корпорации входят фабрики в Украине, Литве, Венгрии и России.

Порошенко, выдвигая кандидатуру в президенты Украины, обещал в случае победы на выборах продать свой главный актив, однако пока этого не произошло ─ продажей занимается инвесткомпания Rothschild, которая в условиях конфликта на востоке Украины найти покупателя не может.