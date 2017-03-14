В РФ открыли новое дело по обстрелам в Донбассе

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила во вторник, что СКР возбудил дело об обстрелах мирного населения Донбасса с 3 по 10 марта, в результате которых разрушено более 50 зданий.

"В связи с новыми обстрелами гражданского населения Донбасса, которые произошли в период с 3 по 10 марта 2017 года, возбуждено еще одно уголовное дело", — сказала Петренко.

Она заявила, что, по данным российского следствия, "военные Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, выполняя заведомо преступные приказы, осуществили прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры"

В результате, разрушено или повреждено более 50 жилых домов и других зданий в городах Донецк, Докучаевск, Горловка и близлежащих к ним населенных пунктах.Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.