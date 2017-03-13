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    Песков: нет должного понимания будущего американо-российских отношений

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (324)

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    По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у Москвы пока нет должного понимания перспектив американо-российских двусторонних отношений.
    Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. У Москвы пока нет должного понимания по будущему американо-российских отношений, заявил в воскресенье телеканалу CNN пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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    "К сожалению, у нас пока нет должного понимания перспектив наших двусторонних отношений", — сказал Песков.

    По его словам, "безусловно, мы рассчитываем что наши контакты будут более частыми и глубокими".

    Как отметил Песков, "необходимо говорить друг с другом, для того, чтобы понимать".

    Ранее Песков заявил, что Российская Федерация не будет инициировать вопрос об ослаблении санкций против нее.

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