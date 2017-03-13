Песков: нет должного понимания будущего американо-российских отношений

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. У Москвы пока нет должного понимания по будущему американо-российских отношений, заявил в воскресенье телеканалу CNN пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"К сожалению, у нас пока нет должного понимания перспектив наших двусторонних отношений", — сказал Песков.

По его словам, "безусловно, мы рассчитываем что наши контакты будут более частыми и глубокими".

Как отметил Песков, "необходимо говорить друг с другом, для того, чтобы понимать".

Ранее Песков заявил, что Российская Федерация не будет инициировать вопрос об ослаблении санкций против нее.