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    Россия

    Бортник: усиление санкций против РФ - невозможно

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (322)

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    Политолог Руслан Бортник в эфире ГС подчеркнул, что из-за ситуации в Украине западные страны терпят миллиардные убытки от прекращения торговли с Россией.
    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. 15 марта истекает срок действия европейских санкций против 149 физических и 37 юридических лиц России. Их должны будут продолжить 16 марта. Именно в этот день Европарламент обсудит ситуацию в Крыму и в отношении украинских политзаключенных в России, после чего и будет принято решение об антироссийских санкциях. Об этом ранее сообщал пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

    Российский флаг. Архивное фото
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк
    Санкции, контрсанции и незначительный эффект

    Какая судьба ждет антироссийские санкции, в эфире радиостанции "Голос Столицы" спрогнозировал политолог, директор Украинского института анализу и менеджмента политики Руслан Бортник.

    "Скорее всего, санкции будут продолжены, пока что говорить об ослаблении европейских и американских санкций в отношении России — не приходится, поскольку нет никакого прогресса в реализации минских соглашений, с которыми связывают эти санкции на Западе", — высказал уверенность Бортник.

    На вопрос, существует ли вероятность мер против РФ, политолог ответил отрицательно.

    "Усиление сегодня — невозможно, для усиления нет оснований, нет новых факторов. Более того, от ситуации в Украине есть огромные убытки, которые терпит Запад, миллиардные убытки от прекращения торговли с Россией, поэтому усиление санкций — невозможно", — заявил эксперт.

    Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

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