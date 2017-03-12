Бортник: усиление санкций против РФ - невозможно

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. 15 марта истекает срок действия европейских санкций против 149 физических и 37 юридических лиц России. Их должны будут продолжить 16 марта. Именно в этот день Европарламент обсудит ситуацию в Крыму и в отношении украинских политзаключенных в России, после чего и будет принято решение об антироссийских санкциях. Об этом ранее сообщал пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

Какая судьба ждет антироссийские санкции, в эфире радиостанции "Голос Столицы" спрогнозировал политолог, директор Украинского института анализу и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Скорее всего, санкции будут продолжены, пока что говорить об ослаблении европейских и американских санкций в отношении России — не приходится, поскольку нет никакого прогресса в реализации минских соглашений, с которыми связывают эти санкции на Западе", — высказал уверенность Бортник.

На вопрос, существует ли вероятность мер против РФ, политолог ответил отрицательно.

"Усиление сегодня — невозможно, для усиления нет оснований, нет новых факторов. Более того, от ситуации в Украине есть огромные убытки, которые терпит Запад, миллиардные убытки от прекращения торговли с Россией, поэтому усиление санкций — невозможно", — заявил эксперт.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.