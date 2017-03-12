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    Россия

    Песков: Россия не будет инициировать вопрос о смягчении санкций

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (321)

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    Как заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции ввели США, и вопрос об их отмене должен обсуждаться, когда к этому будет готов Вашингтон.
    Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Российская Федерация не будет инициировать вопрос об ослаблении санкций против нее. Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков телеканалу CNN.

    Российский флаг. Архивное фото
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк
    Санкции, контрсанции и незначительный эффект

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    По его словам, ослабление санкций против России — это прерогатива США, которые их ввели.

    Телеведущий спросил Пескова, ожидает ли Москва смягчения санкций от новой администрации США. "Этот вопрос никогда не обсуждался", — сказал Песков, добавив, что санкции ввели США и вопрос об их отмене должен обсуждаться, когда к этому будет готов Вашингтон.

    Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

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