Посольство РФ не получало информации о задержании российского журналиста

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Посольство РФ в Украине не получило официальных данных о задержании российского журналиста в Одессе. Об этом заявил в воскресенье РИА Новости пресс-секретарь посольства Олег Гришин.

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Ранее СМИ сообщили, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одессе российского журналиста. По данным СМИ, корреспондента задержали в субботу, 11 марта. Он является сотрудником телеканала "Россия 1". Официального подтверждения или опровержения информации пока не поступало. В пресс-службе ВГТРК, в свою очередь, РИА Новости сообщили, что ни корреспондентов телеканала "Россия 1", ни корреспондентов телеканала "Россия 24" там не было.

"Это все слухи. Никаких официальных подтверждений этому мы не получали", — сказал Гришин.