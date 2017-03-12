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    Россия

    Посольство РФ не получало информации о задержании российского журналиста

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    Как заявил в воскресенье РИА Новости пресс-секретарь посольства Олег Гришин, задержание журналиста - это слухи. Никаких официальных подтверждений этому посольство не получало.
    Посольство Российской Федерации
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Посольство РФ в Украине не получило официальных данных о задержании российского журналиста в Одессе. Об этом заявил в воскресенье РИА Новости пресс-секретарь посольства Олег Гришин.

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    Пресс-конференция Джулиана Ассанжа в связи с публикациями утечек из ЦРУ

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    Ранее СМИ сообщили, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одессе российского журналиста. По данным СМИ, корреспондента задержали в субботу, 11 марта. Он является сотрудником телеканала "Россия 1". Официального подтверждения или опровержения информации пока не поступало. В пресс-службе ВГТРК, в свою очередь, РИА Новости сообщили, что ни корреспондентов телеканала "Россия 1", ни корреспондентов телеканала "Россия 24" там не было.

    "Это все слухи. Никаких официальных подтверждений этому мы не получали", — сказал Гришин.

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