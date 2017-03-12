ВГТРК опровергла сообщения о задержании журналиста РФ в Одессе

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) опровергла сообщения СМИ о задержании журналиста телеканала "Россия 1" (входит в ВГТРК) в Одессе.

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"Ни корреспондентов телеканала "Россия 1", ни корреспондентов телеканала "Россия 24" там не было", — сказали РИА Новости в пресс-службе ВГТРК.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одессе российского журналиста.

По данным СМИ, корреспондента задержали в субботу, 11 марта и он является сотрудником телеканала "Россия 1". Уточняется, что его обвиняют в шпионаже в пользу России.