наверх
12.03.201715:07
Курсы валют НБУ
  • EUR28.39- 0.12
  • USD26.91- 0.05
Рубрики
Ещё
    Россия

    Песков: Трамп прагматичен, поэтому говорит о необходимости диалога с РФ

    (обновлено: )8
    По словам Пескова, Трамп не скрывает того факта, что он не согласен с Россией во многих вещах, но он достаточно прагматичен, чтобы говорить, что нужно вести диалог с РФ.
    Дмитрий Песков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что президент США Дональд Трамп достаточно прагматичен для того, чтобы говорить о необходимости диалога между РФ и США, сообщает телеканал CNN.

    Флаги США и России
    ТВ Центр
    Передел мира. О "большой сделке" между Трампом и Путиным

    "На самом деле, он (разговор — ред.) был довольно многообещающим, он очень прагматичен, я имею в виду президента Трампа. Он не скрывает того факта, что он не согласен с Россией во многих вещах, но он достаточно прагматичен, чтобы говорить, что нам нужно говорить, что нам нужно вести диалог, нам нужно сравнивать наши позиции, чтобы найти общие позиции", — заявил Песков в ответ на вопрос ведущего о том, как прошел телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и Трампом, а также какова была реакция Путина.

    "И несмотря на то, что в наших отношениях есть некоторые тупики, он говорит, что есть ряд вопросов, по которым мы не можем прийти к соглашению, по которым мы никогда не сможем прийти к соглашению с вами, с русскими. Но в то же время он говорит, что нам нужно собраться вместе и начать вести диалог. Но к сожалению, у нас нет лучшего понимания о том, когда этот диалог может начаться", — также отметил Песков.

    Телефонный контакт Путина и Трампа состоялся 28 января 2017 года.

    Источники в администрации Дональда Трампа и неназванные западные дипломаты ранее заявили агентству Ассошиэйтед Пресс, что президент США может временно отложить планы, предусматривающие работу над договоренностями с Россией по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" и другим вопросам нацбезопасности.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Сотрудники МВД Нидерландов перекрыли дорогу автомобилю министра у резиденции генконсульства Турции в Роттердаме
    Политический скандал между Нидерландами и Турцией
    Столкновения с полицией в Батуми
    Батуми в огне. Массовые беспорядки в Грузии
    Александр Солонтай
    Языковая зачистка. Табу на русский
    Блокада в Конотопе
    Блокада Донбасса: новый ультиматум власти