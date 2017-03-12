Прокуратура не подала возражение против прошения по пересмотру дела Бута

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Прокуратура не стала подавать свои возражения в Верховный суд США против прошения по пересмотру дела россиянина Виктора Бута, сообщил в субботу его адвокат Алексей Тарасов.

"Накануне я получил документ, в котором говорится, что сторона гособвинения не будет подавать в Верховный суд никаких своих доводов в качестве возражения на поданные нами прошение", — сказал Тарасов. По его словам, "там нет какой-либо мотивировки".

Как отметил Тарасов, "это означает, что если Верховный суд примет дело к рассмотрению, то он будет видеть только доводы стороны защиты".

Тарасов предположил, что Верховный суд может принять решение в течение нескольких месяцев. Он также допустил, что решение прокуратуры не подавать возражения могло быть связано с увольнением прокурора Южного округа штата Нью-Йорк Прита Бхарары.

По словам адвоката, "официально о причинах для такого решения не объявлено, их может быть много". "Ни для кого не секрет, что в Нью-Йоркской прокуратуре, которая занималась делом Бута, произошла смена руководства, и прокурор Прит Бхарара, выступавший главным гособвинителем, покинул свой пост. Я не могу исключать влияния данного фактора на ситуацию, но также не могу говорить, что он был единственным. Скорее всего, там бы целый ряд факторов", — сказал Тарасов.

Как сказал адвокат, "теперь Верховный суд должен принять решение, будет ли он принимать к рассмотрению дело Бута". "Теперь очевидно, что Верховный суд будет руководствоваться только аргументами защиты, доводов обвинения там не будет", — отметил он.

По его словам, "это займет как минимум месяц с момента подачи прошения, то есть с 21 февраля". "Но, исходя из опыта, скажу, что речь может идти о трех месяцах".

Виктора Бута арестовали в Таиланде в марте 2008 года в результате спецоперации американских спецслужб и через два года вывезли в США, где осудили на 25 лет тюрьмы. Этот срок был минимальным по статьям, по которым обвинялся россиянин: подготовка сговора с целью убийства американских граждан и американских военнослужащих, подготовка сговора с целью продажи зенитных ракет и подготовка сговора с целью оказания материальной помощи террористической организации.

В 2014 году защита россиянина подала петицию о пересмотре дела Бута в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, однако суд первой инстанции отклонил ее. После этого защита подала апелляцию на данное решение. Апелляционный суд в Нью-Йорке в середине ноября прошлого года отказал в пересмотре дела.