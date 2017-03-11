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    Россия

    В РФ возбудили дело по факту крушения вертолета в Стамбуле

    (обновлено: )122
    Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее наступление смерти более двух лиц.
    Крушение пожарного вертолета в Стамбуле
    Twitter anadoluajansi

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. В России возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета в Стамбуле, где находились жители Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в субботу.

    Крушение вертолета в пригороде Стамбула
    Twitter anadoluajansi
    Крушение вертолета в пригороде Стамбула: погибли россияне

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    Ранее МИД России сообщил о гибели четырех россиян при падении вертолета в Стамбуле. Мэр Стамбула Кадир Топбаш заявил, что погибли все находившиеся на борту семь человек – двое пилотов и пять пассажиров. Как отметили в СК, по данным следствия, 10 марта 2017 года из аэропорта имени Ататюрка Турецкой Республики вылетел вертолет Sikorsky S-76, на борту которого находилось четыре гражданина РФ, проживавшие в Санкт-Петербурге. Примерно через 5 минут в районе Бюйюкчекмедже в городе Стамбуле произошло крушение вертолета.

    "Поступило сообщение о крушении в Турецкой Республике вертолета, повлекшем наступление смерти четырех граждан Российской Федерации, проживавших в Санкт-Петербурге… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее наступление смерти более двух лиц)", — говорится в сообщении.

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