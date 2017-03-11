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    Россия

    Замглавы МИД РФ в Лондоне обсудил Украину и САР

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    В МИД РФ сообщили, что на встрече дипломатов обсуждалась ситуация вокруг Украины, Сирии, противодействие террористической угрозе, проблематика европейской безопасности, отношения по линии Россия-НАТО.
    Владимир Титов назначен первым заместителем главы МИД РФ
    RIA News Эдуард Песов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Первый замминистра иностранных дел РФ Владимир Титов провел встречу в Лондоне с государственным министром по делам Европы и Америки министерства иностранных дел Великобритании Аланом Данкеном, сообщил МИД РФ.

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    "Состоялся обмен мнениями по состоянию дел в российско-британских отношениях, которые заметно деградировали за последние годы. Вместе с тем акцентировался настрой сторон на возобновление политического диалога и продвижение двусторонних отношений в областях, представляющих взаимный интерес", — сообщил департамент информации и печати МИД.

    Кроме того, были обсуждены вопросы, связанные с подготовкой предстоящего рабочего визита в Москву министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона.

    "При рассмотрении международной повестки, несмотря на наличие расхождений по ряду мировых проблем, констатировали важность поддержания регулярных контактов и взаимодействия с целью лучшего понимания позиций друг друга и поиска точек соприкосновения. Обсуждены ситуация вокруг Украины, Сирии, противодействие террористической угрозе, проблематика европейской безопасности, отношения по линии Россия-НАТО", — сообщил МИД.

    Напомним, ранее НАТО назвало Россию виновной в ситуации в Украине.

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